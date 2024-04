Joaquin Correa rischia di diventare una delle situazioni spinose del mercato estivo dell'Inter. L'attaccante argentino, che sta per concludere l'infelice esperienza al Marsiglia (che in assenza di obbligo di riscatto ovviamente restituirà il giocatore ai nerazzurri), dal 1° luglio tornerà a disposizione di Simone Inzaghi con la consapevolezza di non dover disfare le valigie. Correa non rientra infatti nei piani del club di Viale della Liberazione e l'obiettivo è trovargli un'altra squadra a un anno dalla scadenza del contratto.

L'ipotesi araba rimane in piedi, anche se El Tucu non è convinto di fare questo passo e preferirebbe rimanere quanto meno in Europa. Dove, ad oggi, l'unica società a fare un sondaggio è stato il Fenerbahce che difficilmente verserà all'Inter gli 8 milioni di residuo a bilancio per non realizzare una minusvalenza.

La sensazione è che l'ex Lazio inizierà la stagione con i nerazzurri e andrà in ritiro estivo con gli ex compagni, sperando che nel frattempo emerga qualche opportunità professionale di suo gradimento. Una situazione che potrebbe anche trascinarsi fino ad agosto.

