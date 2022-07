Il Sassuolo non molla la presa per Andrea Pinamonti, tutt'altro. Il direttore sportivo neroverde Giovanni Carnevali ha riallacciato i contatti nelle ultime ore con Enzo Raiola per arrivare all'attaccante classe '99, autore di 13 reti nell'ultima stagione all'Empoli. L'Atalanta resta una pista calda, ma il club bergamasco non trova la quadra economica e la trattativa è in standby. Secondo quanto appreso da FcInterNews, il Sassuolo, con i soldi della cessione di Gianluca Scamacca, in procinto di passare al West Ham, può realizzare il sorpasso sulla Dea.