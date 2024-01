In vista della prossima stagione gli uomini mercato dell'Inter si stanno già muovendo per puntellare una rosa già oggi molto profonda, andando a sostituire giocatori potenzialmente in uscita mantenendo se non migliorando il livello. Le possibili operazioni di mercato non dovrebbero riguardare però il reparto portieri, dove Yann Sommer avrà ancora due anni di contratto e Raffaele Di Gennaro dovrebbe rinnovare come terzo. L'unico dubbio riguarda Emil Audero, che è arrivato a Milano la scorsa estate in prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni al verificarsi di determinate condizioni. Condizioni che ad oggi non sembrano destinate a concretizzarsi.

La dirigenza nerazzurra però è molto soddisfatta dell'impatto avuto dal portiere di proprietà della Sampdoria, che si è inserito bene nel gruppo e si è fatto apprezzare a prescindere dal campo, dove ha giocato solo contro il Benfica in Champions League e contro il Bologna in Coppa Italia. Inoltre, essendo un classe '97 con molta esperienza da titolare avrebbe comunque una logica anche tecnica tenerlo in rosa, con la certezza che il diretto interessato sia felice di restare e convinto di potersi ritagliare il proprio spazio anche in futuro.

Non è dunque affatto scontata la partenza di Audero, però bisognerebbe trovare l'incastro giusto con la Sampdoria e questo potrebbe passare dalla cessione di Sebastiano Esposito ai blucerchiati. L'attaccante di Castellammare di Stabia è a Genova in prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni in caso di promozione dei blucerchiati (ad oggi eventualità remota), ma anche se l'obbligo non scattasse i due club potrebbero accordarsi per due trasferimenti a titolo definitivo con relative plusvalenze, per la gioia di tutti.

Discorso ancora prematuro che verrà affrontato a fine stagione, ma ad oggi l'Inter non si sta muovendo per un nuovo portiere (le priorità sono altre e il budget come sempre non particolarmente importante) e il credito che Audero si è guadagnato in questi mesi di nerazzurro invita a prendere in seria considerazione la sua permanenza anche la prossima estate.

