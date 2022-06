Se non è il 100% è il 99%: Kristjan Asllani sarà un giocatore dell'Inter. Il classe 2002 albanese vestirà i panni del vice Marcelo Brozovic, provando a carpirne i segreti e guadagnandosi un po' alla volta la fiducia di Simone Inzaghi che ne ha avallato l'arrivo. Il centrocampista firmerà un contratto di cinque anni a 1,2 milioni a stagione, mentre con l'Empoli la quadra potrebbe essere trovata con un prestito con diritto di riscatto che, a determinate condizioni, diventa obbligo a 10 milioni di euro. Non solo, l'Inter dovrebbe girare ai toscani sempre in prestito (secco) uno dei suoi giovani. L'Empoli vorrebbe Martin Satriano, i nerazzurri spingono invece per Sebastiano Esposito. Ultimi dettagli per trasformare il 99% in 100%.