Lavoro personalizzato per Juan Cuadrado nella sessione di allenamento odierna. Il colombiano, alle prese con un'infiammazione al tendine, difficilmente recupererà per mercoledì, quando l'Inter ospiterà il Sassuolo nel turno infrasettimanale valido per la sesta giornata di Serie A. Seduta a parte anche per Stefano Sensi, destinato ad un altro forfait. Solito allenamento defaticante post-partita per il resto della squadra.

