Secondo quanto risulta a FcInterNews.it, dicembre sarà il mese in cui si tornerà a parlare del futuro prossimo sportivo di Lucien Agoumé, centrocampista classe 2002 vincolato all’Inter da un contratto che scadrà nel giugno del 2025, e che nell’ultima sessione di calciomercato, quella estiva, non ha trovato la giusta collocazione. Le richieste c'erano, sia dall’Italia sia dall’estero, ma alla fine non se ne è fatto nulla, con il calciatore francese che è rimasto nel gruppo a disposizione di mister Simone Inzaghi collezionando però solo panchine, se si eccettuano i 4 minuti in campo contro la Salernitana allo stadio Arechi.

Reduce dai prestiti, nelle ultime tre stagioni sportive, di Spezia, Brest e Troyes, l’ex canterano nerazzurro sceglierà la nuova destinazione, secondo quanto raccolto, sposando il miglior progetto di crescita. Dunque, sul tavolo restano due opzioni: o prestito in Italia per continuare a crescere e maturare, o cessione all’estero in un club che voglia investire sul centrocampista.

