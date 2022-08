Ogni giorno, a questo punto, può essere quello buono per definire il trasferimento di Francesco Acerbi all'Inter. L'annuncio dell'incedibilità di Milan Skriniar è una spinta in più verso la soluzione più low cost possibile per riempire l'ultima casella rimasta vuota in difesa. A questo si aggiunge la disponibilità della Lazio a prestare il giocatore senza alcun obbligo di riscatto.