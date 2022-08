Sono ore caldissime per Robin Gosens, che ha ricevuto una proposta dal Bayer Leverkusen. In attesa che l’offerta dei tedeschi convinca l’Inter, il giocatore al momento non ha dato parere né favorevole né sfavorevole a una possibile partenza. L’ex Atalanta ha sempre affermato come il suo sogno sia quello di tornare un domani in Bundesliga, ma certamente non si aspettava di farlo dopo soli sei mesi all’Inter. Indubbiamente il tedesco prenderebbe l’essere messo sul mercato, seppur per mere ragioni di bilancio, come un segno di sfiducia. E sentendosi sfiduciato a quel punto si è detto disposto ad accettare di buon grado l’offerta arrivata dalle Aspirine, club ambizioso e di grande tradizione.