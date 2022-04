È uscita anche la notizia secondo cui avreste mosso i primi passi per ingaggiare Alexis Sanchez. “Non è vero, non so chi lo abbia detto”.

Dal mercato in uscita a quello in entrata. Enzo Francescoli , storico attaccante di Cagliari, Torino e della Celeste , oggi Direttore Sportivo del River Plate, commenta a FcInterNews le voci riguardanti i possibili intrecci di mercato tra Millonarios e i nerazzurri. Alcune indiscrezioni danno l’Inter sulle tracce di Fabrizio Angileri ed Enzo Fernández . “Non c’è molto da dire, nessuno ha parlato con me dell’argomento”.

È un giocatore che costa troppo?

“No, semplicemente perché non ne abbiamo mai parlato”.

Quindi si può dire che sento ora non ci siano possibilità che Sanchez venga da voi nei prossimi mesi?

“È la prima volta che ascolto questa cosa, sinceramente non so da dove sia uscito tutto questo. Con me non ha parlato nessuno, non sono responsabile se qualcuno parla, ma questo non è bello né per una parte, né per l’altra”.

