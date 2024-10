Una doppietta alla Juventus all'esordio dal primo minuto coin la maglia dell'Inter. Diciamo che ci sono biglietti da visita peggiori per un calciatore, soprattutto dell'Inter. Piotr Zielinski ha saputo così sfruttare, grazie alla freddezza glaciale dal dischetto, la fiducia concessagli dai Simone Inzaghi inserendolo in cabina di regia. Arrivato a zero in nerazzurro - con una commissione all’agente da 2 milioni e 100 mila euro - il polacco anche domani potrebbe giocare dal 1’ contro l’Empoli, viste le condizioni non ancora ottimali di Kristjan Asllani. L’obiettivo personale, come svelato dalla stesso calciatore, sarà quello di far vedere il vero Zielinski ai suoi nuovi tifosi.

Intanto FcInterNews ha appurato ogni dettaglio e passaggio del giocatore a Milano. Inizialmente Piotr, in scadenza con il Napoli, voleva restare in Campania. Ma dopo un campionato vinto da protagonista e giocato alla grande la proposta di prolungamento di Aurelio De Laurentiis è stata economicamente al di sotto di quanto percepito fino ad allora. Impensabile accettare insomma, anche perché era scontato che qualche top team si sarebbe fatto sotto. E così effettivamente è stato, con l’Inter pronta a esaudire i desiderata del calciatore, con un contratto da 4,5 milioni netti a stagione sino al 2028, più la possibilità di provare a competere per vincere tutto, in Italia e in Europa.

A Napoli, dopo aver capito che il ragazzo avrebbe davvero potuto lasciare a zero gli azzurri, avevano tentato l'all-in, con una retromarcia dell’ultimo secondo in cui di fatto si assecondavano tutte le richieste del centrocampista. Una proposta al rialzo importante, ma ormai era troppo tardi, col presidente degli azzurri che tra l’altro se l’era pure presa pubblicamente con il procuratore del ragazzo, accusandolo di essere un male per il suo assistito (peccato che tra i due ci sia un rapporto di stima e di amicizia di lunga data).

Il 12 febbraio scorso quindi, all’indomani di Milan-Napoli, Zielinski, in gran segreto, sostenne le visite mediche con l’Inter, usufruendo del giorno libero post partita per i test di rito. Giorno libero che tra l’altro all’ultimo stava per saltare, vista la sconfitta per 1-0 al Meazza. Alla fine tutto restò come da programma, con Piotr che superò i controlli medici e divenne un promesso sposo degli attuali campioni d’Italia.