Giacomo Stabile, divensora classe 2005 dell'Inter, si appresta a iniziare la sua prima stagione da professionista e come abitudine nel caso dei canterani giunti al limite di età lo farà in prestito altrove. Oggi pomeriggio, durante l'incontro in sede con Piero Ausilio, l'agente Beppe Riso ha parlato anche del futuro del proprio assistito, sul quale il club nerazzurro ha grandi aspettative al punto da auspicare per lui un percorso in stile Federico Dimarco (LEGGI QUI).

Per questa ragione non bisognerà sbagliare la scelta e in tal senso le candidate ad accogliere il difensore milanese non mancano: Alcione, Renate e Albinoleffe ad oggi sono i club che si sono mossi con maggiore concretezza, anche se c'è stato qualche sondaggio dalla Serie B.