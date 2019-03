Non è passata inosservata a Londra sponda Tottenham la prestazione nel derby di Ivan Perisic. Il croato piace alla dirigenza degli Spurs, tanto da essere monitorato dal vivo in occasione della stracittadina milanese di domenica scorsa da un emissario dei londinesi.

SITUAZIONE - Già qualche settimana fa erano circolate voci di un interesse inglese per l'esterno offensivo nerazzurro. Apprezzamento che - secondo quanto raccolto da FcInterNews - ha trovato assolutamente conferme. Mauricio Pochettino in estate vorrebbe potenziare la squadra con una calciatore con le caratteristiche di Perisic, ma al tempo stesso il Tottenham non sembra a oggi convintissimo di investire 35 milioni (cifra fissata dall'Inter già a gennaio per una eventuale partenza) per il cartellino di un trentenne. Il futuro interista di Perisic resta tutto da definire e non è affatto da escludere una sua partenza in estate, magari verso quella Premier League da anni sognata e agognata dall'ex Wolfsburg. E allora occhio alle mosse del Tottenham che continua a tenere d'occhio Ivan il Terribile.

VIDEO - IL FLAMENGO AI PIEDI DI GABIGOL: ALTRI DUE. E POTEVANO ESSERE QUATTRO