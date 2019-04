Primi interessamenti per Joao Mario, il cui futuro appare lontano da Milano nella prossima stagione. Il portoghese dopo una buona prima parte di stagione sembra involuto. Sicuramente sul suo morale ha influito anche la tragica notizia della dipartita del padre, ma nelle gerarchie di Luciano Spalletti ha comunque sempre vestito i panni di riserva di lusso durante l’attuale campionato. Il numero sei nerazzurro vanta comunque diversi estimatori in giro per l’Europa e ha attirato le attenzioni del Monaco, alla ricerca di un centrocampista di qualità per la prossima stagione.

SITUAZIONE- Primi sondaggi avviati per l’ex Sporting, ma è ancora prematuro parlare di trattative. Anche perché João Mario non ha ancora scelto un agente a cui affidarsi dopo l’addio a Kia Joorabchian che l’aveva assistito nei suoi ultimi trasferimenti (Inter e West Ham). Dal primo luglio il lusitano peserà intorno ai 18 milioni sul bilancio nerazzurro. Una cifra importante, ma comunque alla portata dei club internazionali. Monaco ma anche Premier League quali possibili destinazioni. Attenzione quindi al club del Principato ma anche all’Inghilterra, dove João ha lasciato un ottimo ricordo con la maglia del West Ham.

VIDEO - ALLA SCOPERTA DI... - RENZO SARAVIA, SCALONI HA PESCATO UN GRAN LATERALE: DIFESA, TECNICA E DRIBBLING