Solo chiacchiere e poco altro, almeno per il momento. Joaquin Correa rimane nel limbo di chi torna per contratto all'Inter ma è destinato a salutare nel corso della finestra di mercato estiva. El Tucu, dopo l'esperienza deludente a Marsiglia, sa già di non essere nei piani nerazzurri della nuova stagione e di dover trovare un'altra squadra per proseguire la carriera. Possibilmente a titolo definitivo, visto che con il contratto in scadenza nel giugno 2025 un nuovo prestito non sarebbe fattibile, a meno di prolungare l'attuale accordo (inverosimile).

Le voci sull'interesse del River Plate sono fondate ma non c'è nulla a parte il rumore mediatico. Anche perché i Millonarios farebbero fatica a soddisfare le richieste economiche sue e dell'Inter. La priorità dell'attaccante argentino sarebbe rimanere in Italia, al massimo in Europa ma negli ultimi tempi ha aperto all'idea di giocare nella Saudi League, ipotesi sempre scartata. Chiaramente in Viale della Liberazione sperano che l'agente Alessandro Lucci e l'intermediario accolto in sede alcuni giorni fa (LEGGI QUI) si facciano sentire quanto prima portando offerte concrete e gradite a club e giocatore.