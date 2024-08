Ieri, allo U Power Stadium di Monza, proprio nel recupero di Inter-Al Ittihad, è arrivata probabilmente la notizia peggiore della serata per Simone Inzaghi: Stefan de Vrij si è accasciato a terra all'altezza della linea laterale, toccandosi la coscia sinistra e lasciando direttamente il campo. L'olandese, che a fine gara si è presentato comunque sorridente ad alcuni tifosi per firmare autografi e fare selfie, conoscerà solo domani l'entità del suo problema muscolare quando, come appurato da FcInterNews.it, si sottoporrà ai classici esami.

Nello specifico, il problema patito da De Vrij è ai flessori e la speranza dell'ambiente nerazzurro è che non sia nulla di serio, magari un semplice indurimento anche se per ogni previsione bisogna attendere i controlli. In casa Inter, sempre per questioni muscolari (da mettere in conto in una fase di preparazione atletica), sono fermi ai box Mehdi Taremi, Marko Arnautovic e Piotr Zielinski.