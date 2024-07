Mentre la sua Argentina è a un passo dalla vittoria della Copa America (resta solo la Colombia sulla strada del bis albiceleste), Valentin Carboni attende notizie sul proprio futuro. Fosse per l'Inter non ci sarebbe alcuna ragione di privarsene e l'intenzione sarebbe tenerlo a Milano o valutare un nuovo prestito per aiutarlo a crescere ulteriormente. Ma in Viale della Liberazione sono consapevoli del fatto che il secondogenito di Ezequiel abbia molti estimatori in Italia e in Europa, non solo nel suo Paese. Per questo sono pronti a ricevere un'offerta che per farli vacillare deve essere sostanziosa.

In tal senso il discorso più avviato è con il Marsiglia (in Francia vociferano di un accordo verbale già raggiunto), che in questa sessione di mercato vuole accontentare il nuovo allenatore Roberto De Zerbi, mettendogli a disposizione una rosa competitiva e assecondandone i desiderata. Tra i quali c'è proprio Valentin Carboni, una specifica richiesta del tecnico bresciano. I discorsi tra le parti proseguono da diversi giorni, ma non c'è ancora un'offerta sul tavolo perché la prima opzione nel ruolo dei francesi è Mason Greenwood, esterno offensivo del Manchester United, per il quale si ragiona su un investimento da 25-30 milioni di euro. Il problema però è che a Marsiglia la tifoseria locale e le istituzioni (persino il sindaco si è espresso negativamente) non 'gradiscono' che l'inglese vesta la maglia dei Phoceens per una questione prettamente morale, visto il precedente legale fuori dal campo del giocatore.

Se la corrente di pensiero negazionista prevalesse, allora il Marsiglia si fionderebbe su Carboni come prima alternativa, destinando all'argentino lo stesso budget previsto per Greenwood. Cifra che però per l'Inter potrebbe non essere sufficiente ma che potrebbe essere comunque una solida base per trattare. Se alla fine l'offerta dei francesi fosse soddisfacente, in Viale della Liberazione darebbero il via libera alla cessione del proprio gioiello, seppur a malincuore.