Uno dei nodi da sciogliere in casa Inter riguarda il futuro di Marko Arnautovic, rientrato da pochi giorni a Milano dopo le vacanze post-Euro2024. L'austriaco ad oggi è la quarta opzione per l'attacco nerazzurro, dietro la ThuLa e il nuovo arrivato Mehdi Taremi, ma è chiaro che se accettasse un'altra offerta in Viale della Liberazione non si strapperebbero certo i capelli e potrebbero puntare più facilmente su un pari ruolo con caratteristiche diverse.

Ad oggi però Arnautovic non ha preso in considerazione alternative ai nerazzurri, con i quali ha ancora un anno di contratto. Respinti al mittente i due approcci di un paio di settimane fa da parte di Trabzonspor e Besiktas, considerate poco interessanti dall'attaccante classe '89. Tra l'altro, l'ex Bologna è fermamente intenzionato ad approfittare dello stop di una quindicina di giorni di Taremi per un problema muscolare, provando a guadagnare i riflettori nel corso delle prossime amichevoli in cui l'iraniano sarà costretto ai box.