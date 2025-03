Nessuna pausa. Con l'impegno di sabato sera al Meazza contro il Monza, l'Inter non può neanche fermarsi un giorno per godersi la vittoria per 2-0 a Rotterdam negli ottavi di Campions League. La squadra nerazzurra infatti stamattina ha lavorato al Bper Training Centre in Appiano Gentile agli ordini di Simone Inzaghi e del suo staff.

Il gruppo è stato diviso in due, solito programma di scarico per chi ha giocato contro il Feyenoord. Carlos Augusto ha sostenuto ancora un lavoro personalizzato, ma domani potrebbe allenarsi in gruppo e mettersi a disposizione per il Monza. Sarebbe però l'unico esterno di fascia sinistra disponibile. Matteo Darmian, Nicola Zalewski e Federico Dimarco hanno svolto un lavoro personalizzato in base alle rispettive esigenze.