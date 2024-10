Seduta mattutina ad Appiano Gentile. Come appreso da FcInterNews.it chi ha giocato ieri ha svolto un lavoro defaticante. I tre calciatori che oggi prenderanno parte alla cerimonia del pallone d’oro non si sono allenati (Calha ha lavorato ieri e oggi aveva il giorno libero. Lautaro e Sommer avrebbero comunque fatto solo defaticante). Acerbi e Carlos Augusto hanno lavorato a parte. Domani la partenza per Empoli.

