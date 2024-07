Primo allenamento col gruppo per Alex Perez. Secondo quanto constatato da FcInterNews.it, il difensore spagnolo, dopo una settimana a parte (aveva sofferto infatti di un problema muscolare), ha sostenuto quest’oggi per la prima volta dal suo sbarco in Italia una seduta con i compagni di squadra della Primavera interista. L’obiettivo dell’ex Betis sarà quindi ora quello di diventare un titolare dell’Under 20 e di mettersi in mostra chiaramente anche per la prima squadra, visto che sicuramente Simone Inzaghi, prima o dopo, lo chiamerà come giovane aggregato agli allenamenti su ad Appiano Gentile.

