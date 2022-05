Arrivato all’Inter dopo uno strepitoso Mondiale in Corea e Giappone, Khalilou Fadiga non ha mai potuto esordire in nerazzurro, causa alcuni problemi cardiaci che non gli consentirono di ottenere il nullaosta per giocare in Italia. Pochi giorni fa però, durante il match di beneficenza organizzato da Samuel Eto’o, ha finalmente calpestato il prato di San Siro: “Per me è stato un onore, dopo 19 anni (20, ndr) sono tornato al Giuseppe Meazza, dopo quella mia firma con l’Inter è stato davvero bello essere qui con tutte queste Leggende del mondo del calcio. Sono molto contento, particolarmente lieto: stare vicino a Samuel è qualcosa di incredibile e di meraviglioso per tutti noi”.

Hai mai pensato quello che sarebbe potuto essere con l’Inter?

“No, no. Prendo quello che Dio mi ha dato. Dio mi ha dato l’opportunità di giocare a calcio, di firmare per l’Inter per 4 anni, poi non ho potuto giocare a causa della tachicardia, quindi ho continuato la mia carriera in Inghilterra. Ma voglio comunque ringraziare ancora tutte le persone dell’Inter e i tifosi italiani. Mi hanno scritto lettere e hanno pregato per me. Ora sto bene rispetto a quei problemi, tutto è passato, sono stato molto felice di essere qui in Italia (per partecipare alla partita di Eto’o, ndr)".

È vero che per lei Moratti è stato come un padre?

“Sì, sì. Ma non penso valga solo per me, Moratti è stato il padre di tutti gli umani! Lui non fa differenze tra bianchi e neri, tra giocatori dell’Inter e del Milan, tra africani ed europei. Lui ha sempre provato a fare tutto quello che fosse possibile per aiutare ogni tipo di persona e io faccio parte di questa categoria, di quelli che lui ha aiutato tantissimo”.