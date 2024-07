Un colpo per il presente, ma soprattutto per il futuro. L’esempio di come voglia lavorare Oaktree. La capacità di scouting dell’Inter. Alex Perez è l’ultimo acquisto in ordine cronologico dei nerazzurri. Albert Botines, in esclusiva per FcInterNews, descrive così l’arrivo del suo assistito a Milano: “Piero Ausilio era, ed è, molto felice dell’arrivo di Dylan Zarate (altro giovane della scuderia dell’agenzia Goal management). Così gli ho detto di gestire un altro ragazzo di livello, un altro giovane speciale, da Inter. Hanno iniziato a informarsi e a seguire Alex. In realtà quindi tutto era nato tempo fa, poi col cambio di proprietà la conclusione era un po’ slittata, ma alla fine eccoci qui, tutti felici”.

Quale è il progetto dell’Inter su Alex Perez?

“Che giochi in Primavera, ma sia vicino alla prima squadra. Così potrà essere valutato e l’Inter deciderà se procedere al suo acquisto definitivo. L’idea ad oggi è quella di comprarlo (c’è il diritto di riscatto in favore dei nerazzurri, ndr).

Il ragazzo ha già parlato con Zanchetta e Inzaghi?

“Siccome aveva sofferto un problema muscolare, lui sinora ha lavorato individualmente. Oggi è tornato in gruppo, adesso parlerà con tutti”.

Come stile di gioco, chi ricorda?

“Un centrale prestante, alto 190 cm, sa uscire palla al piede. È anche rapido, quindi sì, ricorda come molti dicono Piqué”.

In una linea di difesa a tre, meglio da centrale o braccetto?

“Ha sempre giocato a quattro, come centrale destro. Ma lui tranquillamente nella difesa a tre può disimpegnarsi come braccetto, mancino o destro”.



Cosa le ha detto l’Inter per portarlo a Milano?

“La verità è che lui sin dal principio ha capito cosa fosse l’Inter. Non voleva sapere altro. Su di lui c’erano altre squadre italiane, ma pure spagnole. Ma quando Alex ha saputo dell’Inter, voleva solo l’Inter. Lo aveva chiarissimo nella testa, nonostante alcuni di questi club gli avrebbero pure garantito un ingaggio migliore”.

Adesso come sta?

“Bene, ha terminato gli allenamenti individuali e come le ho detto adesso si allena col gruppo

