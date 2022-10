Ramón María Calderé, ex centrocampista del Barcellona e della Nazionale spagnola, in vista del match tra blaugrana e Inter in esclusiva per FcInterNews non si nasconde: “Qui esiste la grande preoccupazione di essere eliminati dalla Champions. L’Inter, come all’andata, può usare la sua arma più pericolosa, il contrattacco: la squadra di Xavi è irregolare nel corso della stessa partita, dove alterna cose positive a quelle negative. Ed è questo il pensiero principale, quello che non deve succedere”.

Mi sembra che a Barcellona abbiano paura pure dell’arbitraggio, visto quanto successo a San Siro.

“Sicuramente all’andata l’arbitro ha pregiudicato il Barça, è chiaro ed è stato dimostrato. Ma ormai quel che è successo, è il passato. E deve passare in secondo piano. L’Inter difenderà bene, con tanti calciatori, cercando colpire i blaugrana quando potrà. Per me l’attacco del Barcellona non può essere solo Lewandowski. Serve l’apporto di altri calciatori, che devono essere più responsabili, come le ali e i centrocampisti. Speriamo di vedere la squadra ammirata in Liga, non quella della Champions”.

Pensa che l’Inter penserà solo al pareggio?

“No, Inzaghi non metterà il bus davanti alla porta: è un ottimo professionista, sa quello che vuole e non mi aspetto tutti indietro e basta. Ma che provino a ripartire per colpire, questo sì”.