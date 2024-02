Si è svolta, presso la sede dell’Inter club Javier Zanetti Brindisi in Via San Benedetto 8, la cerimonia di consegna del ricavato di una raccolta fondi in favore della Associazione 'Il bene che ti voglio', che si occupa con passione e dedizione della assistenza di bambini e ragazzi con deficit psico motori. In un clima amichevole e confidenziale, una rappresentanza dei due Direttivi ha provveduto ad aprire il salvadanaio contenente le donazioni spontanee che il club ha raccolto tra i suoi iscritti e non solo in occasione della distribuzione del calendario che tutti gli anni viene fornito e che, anche stavolta, è stato patrocinato dal Bar/Pasticceria Mezzaluna di Carovigno di proprietà di uno dei responsabili del club Davide Greco.

Il ricavato della raccolta sarà destinato all’acquisto di attrezzature per la palestra della associazione necessarie alla riabilitazione dei ragazzi. Non è la prima volta che il club si presta e si impegna in queste iniziative e, come garantito dal Presidente Oronzo Carolillo e dai suoi collaboratori, non sarà certamente l’ultima.