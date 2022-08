Ultimi giorni di vacanza per il presidente dell'Inter Steven Zhang. Il numero uno nerazzurro si trova sull’Altopiano di Asiago, ospite all’Asiago Sporting Hotel & Spa. Zhang è stato avvistato da curiosi e turisti con una macchina da sogno, la McLaren Speedtail, auto dal valore di circa 4 milioni di euro.

Steven non è il primo presidente nerazzurro a salire ad Asiago: Ernesto Pellegrini, presidente dal 1984 al 1995, fu più volte ospite, così come Giacinto Facchetti, anche se non ancora nelle vesti di presidente interista.