Dal biancorosso del Barletta al nerazzurro dell'Inter. Il gemellaggio è promosso da Ezequiel Schelotto, ex giocatore dell'Inter, che è rimasto molto legato ai colori nerazzurri decidendo di fare una sorpresa, come evidenziato dai colleghi di Repubblica: Lautaro ha regalato a Schelotto e ai suoi compagni di squadra le sue maglie: "Ci sono passioni che non finiscono mai", ha scritto sui social. Insomma, Barletta-Inter, impazza il gemellaggio virtuale scatenato da Schelotto.