La sconfitta dell’Inter in Champions League contro il Manchester City ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi dell'Inter, ma c'è chi, grazie al risultato di Istanbul, è riuscito a centrare una vincita clamorosa, per premio e per modalità. Il fatto è avvenuto presso l’agenzia Goldbet di piazza Giovanni da Verrazzano, zona Garbatella, a Roma. Nell’estate dello scorso anno, un gruppo di scommettitori ha infatti deciso di puntare sul Manchester City come vincitore della Champions League. All’epoca non si conoscevano nemmeno i gironi della manifestazione e la possibilità del City vincente pagava ancora bene (quota a 4.00 che sarebbe poi crollata fino all’1.50 della finale).

Da luglio dello scorso anno, quindi quasi un anno fa, partirono le giocate sul Manchester City vincente, accoppiandogli anche la possibilità che il Barcellona vincesse la Liga spagnola. Nel corsi dei mesi successivi il gruppo di scommettitori ha ripetuto la giocata più volte e con il verificarsi degli eventi previsti, si sono portati a casa una super vincita totale di ben 200.000 euro.