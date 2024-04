L'ospitata di Javier Zanetti chiuderà il ciclo di incontri “Se la generazione Z interpreta il passato” promossa dall’assessore alla Cultura di Piacenza, Christian Fiazza. Martedì 16 aprile, nel cortile di Palazzo Farnese, dalle 10.30 alle 11.30, il vice presidente dell'Inter sarà protagonista dell’incontro con gli studenti degli istituti superiori rispondendo alle loro domande e a quelle dei giornalisti Giorgio Lambri e Mauro Molinaroli.

L’iniziativa, si legge su Piacenzasera.it, è realizzata per dare sostegno alla PUPI Onlus, l’associazione fondata dall'ex capitano nerazzurro e dalla moglie Paula de la Fuente, per garantire i diritti fondamentali dell’infanzia e aiutare con i propri progetti bambini, bambine e adolescenti in un’area di Buenos Aires. La coppia ha sviluppato un modello di intervento che agisce fin dalla prima infanzia e include i giovani con iniziative che promuovono le pari opportunità.

"Di Javier Zanetti non si può non pensare bene - ha dichiarato l’assessore Christian Fiazza -. Per questo abbiamo fatto il possibile per promuovere questo incontro coi giovani delle scuole. Ripercorrevo, leggendo uno dei suoi libri, la sua storia in Italia e lui è uno di quegli atleti che pur non essendo nato nel nostro Paese è amato come e anche più degli italiani. Ha sempre dimostrato serietà, correttezza e lealtà. Questo vuol dire che è una bella persona e sarò orgoglioso di conoscerlo, ho letto che ha una grande famiglia e una società alle spalle che lo ha sempre difeso. Non si arriva ai vertici per caso, chi ci arriva vuol dire che è bravo. Ma oltre che col pallone, devi esserlo anche nella vita. Per chi come Zanetti è un personaggio popolare è molto più difficile esserlo fuori dal campo e lui lo è”.