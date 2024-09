Oltre alla grande passione per il calcio, Marko Arnautovic ha anche un debole per le auto di lusso. E in questi giorni, l'attaccante dell'Inter ha deciso di ampliare ulteriormente la propria flotta di vetture: su Instagram ha infatti postato un'immagine del suo nuovo gioiellino, una Rolls-Royce Cullinan variante del tuner Mansory. Si tratta di un bolide da 571 CV e dal prezzo di 800mila euro per il solo modello base, capace di passare da zero a 100 km/h in soli cinque secondi.