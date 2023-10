Singolare, e per certi versi molto divertente episodi, quello che vede protagonista il centrocampista del PSV Eindhoven e della Nazionale Joey Veerman. Chiamato insieme a Wout Weghorst a realizzare un video per OnsOranje, Veerman ha anche partecipato ad un gioco nel quale gli si chiedeva di creare il giocatore olandese ideale basandosi su cinque posizioni (portiere, difensore, centrocampista, attaccante e libera scelta) e qualità (tiro, tecnica, velocità, fisicità e testa). Combinando "difensore" e "velocità", i due scelgono Denzel Dumfries, il giocatore dell'Inter. Solo che Veerman sulla sua lavagnetta storpia il nome cambiandolo in Dumpfries. Palese l'imbarazzo davanti alle risate del compagno: "È Dumfries o Dumpfries? Non lo so nemmeno", ammette candidamente Veerman quando vede il suo compagno di squadra ridere. "Scusa Denzel!", ha poi chiuso sorridendo.

✍️ Denzel Dump̶fries... 🫣



Find out who's in Wout & Joey's 𝐎𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐅𝐚𝐧𝐭𝐚𝐬𝐲 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫!

➥ https://t.co/hvjvWdIDpJ#NothingLikeOranje — OnsOranje (@OnsOranje) October 11, 2023