Il lancio da parte dell'Inter della terza maglia, che verrà indossata nel match di Monza in campionato, ha stuzzicato l'occhio del Borussia Dortmund, che non ha potuto fare a meno di notare la somiglianza con le sue classiche divise giallonere. E dal proprio profilo in lingua inglese su X, il club tedesco ironizza postando le foto di lancio della maglietta con una didascalia eloquente: "Interessante".