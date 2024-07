Il lancio del nuovo Home Kit 24/25 dell'Inter porta con sé una speciale iniziativa che renderà ancora più indelebile il ricordo dell’incredibile stagione nerazzurra culminata con la conquista del ventesimo scudetto.

Venti tifosi che acquisteranno la nuova Maglia Home Authentic 24/25 presso l’Inter Store Castello, tra il 23 e il 26 luglio, avranno la possibilità di farsi tatuare gratuitamente le due stelle da Alberto Marzari, noto tattoo artist di fede nerazzurra.

I tifosi, dopo aver acquistato la nuova Maglia Home Authentic 24/25 - compresa di patch della Serie A, nome e numero - potranno fare richiesta prenotandosi in cassa presso l’Inter Store di via Dante 16 a Milano per potersi tatuare un pezzo di storia nerazzurra sulla loro pelle.