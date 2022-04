Presente a bordo campo di Atletico Madrid-Manchester City in qualità di commentatore tecnico di Prime Video, Julio Cesar ha raccontato un aneddoto che riguarda Roberto Mancini e la sua scaramanzia ai tempi dell'Inter: "L'allenamento del venerdì andava fatto in un campo specifico, quando andava in conferenza stampa metteva una maglietta verde. Prima delle partite andava in bagno durante il riscaldamento pre-gara" ha detto l'Acchiappasogni a proposito dell'attuale ct della Nazionale azzurra.