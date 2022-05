La prima giornata del tabellone principale di singolare maschile degli Internazionali d'Italia ha visto il successo di Fabio Fognini, capace di battere in due set l’austriaco Dominic Thiem sotto lo sguardo del figlio, presente in tribuna. Un sostegno speciale che il tennista ha commentato così a margine del match: "Anche in allenamento è stato con me e dopo mi dava consigli 'stai avanti, mi raccomando il rovescio', è buffo. Non so se farà il tennista, spero proprio di no perché si soffre troppo. So quello che ha passato mio padre e non vorrei passarci io. In realtà è venuto a Roma per vedere l'Inter, nel nostro albergo c'è la Juventus, in quello vicino c'è la nostra squadra. E quindi gli ho promesso che domani pomeriggio lo accompagnerò".