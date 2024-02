Appuntamento da non perdere per i tifosi dell'Inter. Da oggi, sabato 3 febbraio, fino a lunedì 5 la Supercoppa Italiana vinta dai nerazzurri in Arabia Saudita sarà esposta in Piazza Duomo presso il Football Team Store: in questi tre giorni, fino alle ore 19, sarà possibile osservare il trofeo da vicino, con la possibilità di scattare anche qualche foto.