Un grande Mondiale da protagonista vale persino l'intitolazione di uno stadio. Questo è quanto accaduto a Achraf Hakimi, ex nerazzurro oggi in forza al Paris Saint-Germain, che ha ricevuto l'importante riconoscimento dopo il quarto posto in Qatar della Nazionale marocchina. Nello specifico, d'ora in poi porterà il suo nome un impianto a Ksar el Kebir, nel nord ovest del Marocco (160 km dalla più nota Rabat). Nel giorno dell'intitolazione, non poteva mancare lo stesso Hakimi, che si è così espresso: "Sono felice di essere con voi oggi, ringrazio tutta la città.