Come ormai consuetudine, il ristorante Botinero di Milano è stato la sede per la festa di compleanno di Sandro Mazzola, che lo scorso 8 novembre ha compiuto 82 anni. A festeggiare il simbolo della Grande Inter era presente anche il presidente nerazzurro Beppe Marotta, oltre ad Aristide Guarneri, Gianfranco Bedin, Ivano Bordon e tantissimi altri amici del calcio e non solo.