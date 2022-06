Le ultime otto figurine extra della collezione Panini 'Calciatori 2021-2022' vanno a completare la sezione speciale il 'Film del Campionato', che celebra i protagonisti e i momenti salienti della stagione, la sezione 'EA Sports Player of the Month' e la sezione 'Coach of the Month', dedicate ai riconoscimenti mensili di Lega Serie A destinati ai migliori giocatori e allenatori. Per quanto riguarda la sezione dedicata al campionato, la prima figurina celebra la vittoria dell’Inter della Coppa Italia Frecciarossa, al termine di una gara ricca di emozioni contro la Juventus, finita 4-2 dopo i tempi supplementari. Una figurina è dedicata a Davide Nicola, 'l’uomo dei miracoli', che ha portato la Salernitana ad una storica salvezza all’ultima giornata di campionato. Lo stesso allenatore, inoltre, è risultato vincitore del Premio Panini The Coach Experience, concorso via social in collaborazione con AIAC, e a cui è stata consegnata la 'Figurina d’Oro' Panini.