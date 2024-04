Le 46 reti segnate in 64 partite con il Galatasaray hanno permesso a Mauro Icardi di conquistare un po' tutti in Turchia. La conferma è arrivata anche dalle recenti elezioni che hanno visto la vittoria dell'opposizione e non di Tayyip Erdogan nelle amministrative di Istanbul e Ankara.

A spiccare, come si vede in alcuni scatti pubblicati sul sito di SportMediaset, ci sono anche i voti 'a sorpresa' per Maurito, ex attaccante e capitano dell'Inter ora in forza al Gala.