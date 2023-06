Costretto a rinviare le nozze, programmate in origine il 10 giugno, giorno della finalissima di Champions League tra Inter e Manchester City, Roberto Gagliardini domani si sposerà con la sua Nicole. Come riportato da La Gazzetta dello Sport la coppia ha deciso di donare tutti i regali ricevuti a favore della fondazione Insuperabili, in vista dell'apertura della nuova sede di Dalmine, in provincia di Bergamo. La fondazione si occupa di permettere alle persone con disabilità di giocare a calcio.

"Abbiamo scelto di devolvere i regali del nostro matrimonio a Insuperabili perché ci siamo resi conto che con una giornata così speciale avremmo potuto cambiare la vita di tante persone - ha spiegato la coppia -. Abbiamo scelto di farlo nel nostro territorio per vedere crescere con i nostri occhi ciò che andremo a costruire e poter seguire il progetto anche nei suoi sviluppi futuri".

"Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Nicole e Roberto per un gesto così importante e li ringraziamo per la fiducia che hanno riposto nel nostro progetto. Il loro supporto è fondamentale perché ci permette di continuare nella nostra mission: permettere a sempre più persone con disabilità di praticare sport. In Roberto e Nicole abbiamo da subito percepito il valore umano e il reale interesse per lo sviluppo di un’attività e non il semplice apparire", ha commentato Davide Leonardi, co-fondatore di Insuperabili.