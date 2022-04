Un omaggio speciale per Hakan Calhanoglu, che nel periodo della sua permanenza in Turchia per gli impegni con la Nazionale ha ricevuto un quadro da parte dell'artista Ersan Kay, che realizza dipinti acrilici usando vernici spray immortalando protagonisti del mondo del calcio. Lo stesso Kay ha consegnato l'opera ad un Calhanoglu rimasto piacevolmente sbalordito dalla qualità del lavoro. Ersan Kay aveva realizzato un'opera simile anche per il difensore dell'Atalanta Merih Demiral.