Sarà Anitta la guest star musicale del UEFA Champions League Final Kick Off Show, il classico spettacolo di introduzione della finale di Champions League tra Manchester City e Inter. Un appuntamento speciale per la cantante brasiliana, che ha raccontato le sue emozioni in esclusiva a Sportmedaset: "Sono molto contenta, ho pensato 'oh mio Dio' quando mi è stato detto che mi sarei dovuta esibire. Idolo calcistico? Pelè, me lo tengo stretto. Nella canzone porteremo tutta l'energia della cultura brasiliana".