Periodo intenso per Amadeus, che sta lavorando per organizzare al meglio il Festival di Sanremo e ogni intervento radio o tv è finalizzato alla promozione dell'evento. Ieri il popolare conduttore televisivo è stato ospite di 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio sul canale Nove, affiancato dal suo compagno di avventure Fiorello, entrambi grandi tifosi nerazzurri. Ma nel riquadro che li riprendeva c'era anche un'altra gradevole compagnia: la maglia di Marcus Thuram, autografata dal francese, appoggiata delicatamente su una sedia in bella vista. E in una serata come quella di ieri bisognava esporla con orgoglio.