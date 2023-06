È l'anno dei matrimoni in casa Inter. Dopo Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni e Roberto Gagliardini, anche Federico Dimarco è convolato a nozze. Nella giornata di ieri il laterale nerazzurro ha sposato la compagna Giulia Mazzocato in una masseria di Savelletri (Puglia), dove si è tenuto anche il ricevimento. Esattamente il giorno successivo al matrimonio del suo compagno Bastoni, avvenuto nella stessa regione, ma a Borgo Egnazia. Presenti tantissimi calciatori dell'Inter con le rispettive compagne. E a tal proposito Federica Schievenin, moglie di Nicolò Barella, ha postato alcune foto delle nozze commentando: "Squadra che vince non si cambia".