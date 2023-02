Anche Christian Vieri è molto critico con l'Inter dopo la prova di ieri. "L'Inter non è continua. Alla base il problema è quello: il primo tempo devi fare 2-3 gol. Ma non è continua. Da inizio anno ha mai fatto 5 partite belle di fila? Ci sono troppi alti e bassi. Con la squadra che ha queste cose non possono succedere perché tra loro e quelle dalla quinta in poi c'è troppa differenza. Queste partite le devi vincere. Non puoi essere a quindici punti dal Napoli. In partite così attaccanti come quelli devono fare una doppietta o tripletta. Lukaku? Deve fare la differenza, come Lautaro. Con Conte lui diventa devastante perché Conte ti spacca in due in allenamento e quello forte lo porta a dare il 100% in più. Poi è andato al Chelsea ed è stato inguardabile. Possiamo raccontarci quel che vogliamo ma come diceva Mondonico il campo verde non mente mai. Gosens? Se non lo fai mai giocare non entra mai in condizione. Hanno pagato Sanchez per andare via. Potevano prendere Dybala. Serve un po' di fantasia. Così la squadra è monotona".