Dopo le anticipazioni (leggi qui) e gli spoiler (vedi qui), alle 18 in punto è arrivata anche l'ufficialità: l'Inter ha raggiunto un accordo per prolungare il contratto di Denzel Dumfries fino al 30 giugno 2028. Il laterale olandese, dunque, proseguirà la sua avventura in nerazzurro cominciata nell'estate 2021, quando fu prelevato dal PSV Eindhoven per sostituire il partente Achraf Hakimi.