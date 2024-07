Nella giornata di ieri Betsson Sport è diventato ufficialmente il nuovo Official Main Partner dell'Inter. Per sapere di più della partnership tra il club campione d'Italia e il brand di infotainment sportivo, NEXT.io ha incontrato Jesper Svensson, CEO di Betsson Group, per discutere più nel dettaglio dell'accordo seppur dribblando la domanda sulle cifre (le indiscrezioni parlando di 30 milioni di euro a stagione per i prossimi quattro anni): "Insieme all'Inter, abbiamo deciso di non dare i numeri esatti coinvolti, ma posso dire che siamo entrambi molto contenti dell'accordo. C'è una fascia di mercato per grandi club come questo, e penso che dimostri qualcosa della nostra dichiarazione di intenti all'interno di Betsson e Betsson.Sport per entrare e fare un affare di questo calibro - sottolinea Svensson -. Penso anche che sia questo il motivo per cui è stato accolto molto positivamente dall'Inter e dai tifosi interisti, perché si tratta di una cifra significativa di denaro che è stata concordata. Ma crediamo nel mercato italiano nel tempo, e Betsson.Sport ha una buona opportunità con questa partnership per crescere nel mercato italiano. Abbiamo una storia di successo in Italia sul lato casinò con StarCasinò, ma abbiamo recentemente lanciato Betsson.Sport all'inizio di quest'anno, quindi è per questo che ora abbiamo una spinta di marketing diversa in arrivo con questa partnership".

Quanto è riuscito Betsson.Sport a generare traffico verso i marchi degli operatori di Betsson dal suo lancio all'inizio di quest'anno?

"Per noi è ancora presto sul mercato con il marchio, ma ovviamente penso che dopo un accordo come questo con l'Inter, il traffico aumenterà in modo significativo. Abbiamo anche una visione a lungo termine delle nostre opportunità nel mercato, quindi stiamo cercando una crescita graduale nel tempo. Le cose non cambiano da un giorno all'altro in nessun mercato, ma ovviamente questo è un modo per noi di ottenere una visibilità davvero buona in Italia, quindi è molto positivo per noi".

Avete l'ambizione che il marchio ottenga un maggiore riconoscimento nei mercati globali al di fuori dell'Italia?

"Ovviamente, l'Inter è più che solo italiana, è davvero un marchio globale per noi. Ad esempio, era anche importante per l'accordo che fossero forti quanto lo sono in America Latina: hanno molti giocatori, sia oggi che in passato, che sono alcuni dei migliori giocatori di quella regione, quindi anche questo ha giocato un ruolo importante per noi quando abbiamo deciso di andare avanti con questa partnership. Per noi, il focus principale è su Europa e America Latina, ma nel tempo abbiamo intenzione di crescere anche in altre regioni. L'Africa è un esempio, dove questa partnership otterrà una buona visibilità, dato quanto è importante il calcio lì. Ma se guardiamo al presente, l'Inter è una risorsa preziosa per noi da avere a disposizione per il marketing nei mercati latinoamericani, come Argentina e Brasile, dove esiste una lunga storia tra questi paesi e la squadra di calcio. Detto questo, penso che la sponsorizzazione sia solo una parte del marketing mix, ma ci sono molte altre parti all'interno dell'ombrello del marketing. Quindi devi avere un buon mix di tutte queste attività e nessuna sponsorizzazione avrà successo se non la attivi e non investi molto attorno ad essa. Ecco perché investiamo molto nel lato digitale, perché è parte della sponsorizzazione in sé: devi anche fare l'attivazione digitale insieme ad essa".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!