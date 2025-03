Protagonista d'eccezione del podcast 'Charla', Ronaldo il Fenomeno ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera calcistica. Non mancando di citare anche il momento più difficile di tutti, l’infortunio choc subito all'Olimpico, quando vestiva la maglia dell'Inter, mentre era nel suo prime: "Nel 1998 ho iniziato ad avere una leggera tendinite ma sono riuscito a concludere bene la Coppa del Mondo - le parole di Ronie riportate da Marca.com -. Pensavo fosse una cosa normale che capita a molti giocatori. Dal 1999, invece, la situazione ha iniziato a peggiorare molto fino a che non mi sono rotto parzialmente il tendine. All'Inter abbiamo commesso un errore suturando solo parzialmente il tendine, ma nessuno avrebbe immaginato che sei mesi dopo si sarebbe rotto completamente. Quando si è rotto, all'inizio ho pensato di essere stato colpito da una pietra o da uno sparo. Sono caduto e ho messo una mano sul ginocchio per tenerlo fermo, ed è stato allora che ho capito che qualcosa si era rotto, e mi ha fatto pensare. Ho iniziato a piangere, non per il dolore, ma per la paura, e mi sono chiesto: 'Cosa mi sta succedendo? La mia carriera e la mia vita sono finite'".