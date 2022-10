La vittoria di misura contro il Barcellona a San Siro permette all'Inter di effettuare un importante balzo in classifica nel Ranking UEFA. Dopo la conclusione dell'ultima giornata europea, i nerazzurri chiudono guadagnando ben nove posizioni - e non dieci, come filtrava prima del turno di Champions del mercoledì (RILEGGI QUI) - rispetto a come avevano chiuso l'anno 2021/2022. L'Inter si trova ora al 14° posto: decisivo il sorpasso del Borussia Dortmund, 13° dopo il 4-1 rifilato a domicilio al Siviglia.