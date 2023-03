Prime indiscrezioni sulla probabile formazione dell'Inter domani sera al Dragao di Oporto nel ritorno degli ottavi di Champions League. Secondo quanto filtra dalla seduta in corso al Suning Training Centre, Milan Skriniar pur essendo disponibile dovrebbe partire dalla panchina, lasciando il posto nei tre dietro a Matteo Darmian con Denzel Dumfries largo a destra. In attacco il ballottaggio al fianco di Lautaro Martinez dovrebbe essere vinto da Edin Dzeko, con Romelu Lukaku in panchina.

